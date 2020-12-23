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Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI

Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Hodzic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Mirallas, Jefferson, Maxim, Güray Vural, Dicko, Kenan



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