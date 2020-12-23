Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...







KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Hodzic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Mirallas, Jefferson, Maxim, Güray Vural, Dicko, Kenan

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