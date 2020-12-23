Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. İki takımın da çıkış maçı olarak gördüğü mücadeledenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de 14. hafta büyük bir maça ev sahipliği yapıyor. Ligde son 4 haftadır 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, son 4 haftadır galibiyet alamayan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da mutlak 3 puanla sahaya çıkacağı karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Nacer Chadli, Crivelli.





FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamadı. Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almadı

OKAN BURUK KAYBETMEDİ

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip oldu. Daha önceki 5 mücadelenin 2'sini Okan Buruk'un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti. Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı. 2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor'un başındayken de Bulut'lu Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçmişti. 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor'un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.

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