Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Babacar

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Olcay, Umut





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