23 Aralık 2020, Çarşamba

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Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında Aytemiz , sahasında 'u konuk ediyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Babacar

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Olcay, Umut


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