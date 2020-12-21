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Konyaspor - Sivasspor maçı CANLI

Konyaspor - Sivasspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

'in 13. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Konyaspor - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Abdülkerim, Ahmet, Uğur, Milosevic, Skubic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Ömer Ali, Miya

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, , Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode


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