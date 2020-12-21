Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Antalyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Ribeiro, Bünyamin, Nuri, Amilton, Sidney Sam, Jahovic, Podolski

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, M. Lopes, Aziz Behic, Kolovetsios, Kvrzic, M. Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Alibec





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