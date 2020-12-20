Son dakika: Beşiktaş - BB Erzurumspor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Beşiktaş ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes
BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamayacak isimler. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları