20 Aralık 2020, Pazar

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Son dakika: Beşiktaş - BB Erzurumspor maçının 11'leri belli oldu

Beşiktaş - BB Erzurumspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile . kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamayacak isimler. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.

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