Süper Lig'in 13. haftasında Başkent derbisi heyecanı yaşanıyor. Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Alt sıralarda bulunan 2 Ankara ekibi son 2 haftada kazanarak bir çıkış yakaladı. İki taraf da bu çıkışı devam ettirme peşinde...

MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, H. İbrahim, Polomat, Berat, Piris, Murat, Candeias, Sefa, Stancu.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Ender, Tiago, Endri, Lobjanidze, Emre.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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