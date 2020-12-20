20 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Gençlerbirliği-Ankaragücü | CANLI

Gençlerbirliği-Ankaragücü | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftasında Başkent derbisi heyecanı yaşanıyor. sahasında 'nü konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 13. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Alt sıralarda bulunan 2 ekibi son 2 haftada kazanarak bir çıkış yakaladı. İki taraf da bu çıkışı devam ettirme peşinde...

MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, H. İbrahim, Polomat, Berat, Piris, Murat, Candeias, Sefa, Stancu.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Ender, Tiago, Endri, Lobjanidze, Emre.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Ahmet Çakar: Çakır yıldız gibi parladı Ahmet Çakar: "Çakır yıldız gibi parladı"
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Denizlispor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Denizlispor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör