20 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor-Alanyaspor | CANLI

Denizlispor-Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftasında , ligin formda ekibi Aytemiz 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 13. haftasında sahasında Aytemiz ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, T. Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Aissati, Sagal, Rodallega.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Berkan İsmail, Bakasetas, Davidson, Bareiro.


DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor.

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