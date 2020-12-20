Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor, ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, T. Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Aissati, Sagal, Rodallega.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Berkan İsmail, Bakasetas, Davidson, Bareiro.





DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor.

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