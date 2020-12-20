Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı CANLI
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Beşiktaş ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçıyla ilgili tüm bilgiler ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında olduğu gibi Ersin Destanoğlu forma giydi.
Sarı kart cezalısı Valentin Rosier'in sağ bekteki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz'ü Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yedek soyundurdu. Sergen, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah'ı görevlendirdi.
VIDA VE ERSİN LİGDE 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Siyah-beyazlı takımın, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçta ilk 11'de şans bulan Ersin, bu karşılaşmada kırmızı kart gördü ve cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında görev alamadı.
Ersin, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayan Utku Yuvakuran'ın Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor maçlarında da kaleye geçmesiyle yedekler arasında kalmıştı.
Hırvatistan Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.
TARAFTAR FOTOĞRAFLARI TRİBÜNDE
Beşiktaş Kulübünün "Omuz omuza" çağrısıyla başlattığı uygulama kapsamında taraftar fotoğrafları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilk kez Vodafone Park'ta yer aldı.
Siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları ücret karşılığında fotoğrafları LED Tribün'de yansıtıldı.
BB ERZURUMSPORLU FUTBOLCULAR PROTESTOYU UNUTTU
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.
Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.
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