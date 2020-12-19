19 Aralık 2020, Cumartesi

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Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa | CANLI

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa | CANLI
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın aspor.com.tr'de...

'in 13. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Olcay, Adem, Kubilay, Umut.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Koita.


YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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