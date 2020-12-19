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Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Teknik direktör ile çıkış yakalayan bordo-mavililer, bu çıkışı sürdürmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Teknik direktör 'nın başa gelmesiyle beraber ligde 4 maça çıkan bordo-mavili ekip; 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisi oluşturdu. Fırtına, maçında da bu seriyi devam ettirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.


TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor.

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