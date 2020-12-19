Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Toşca, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse





GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 6 futbolcusundan faydalanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemiyor. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.

GAZİANTEP FK'DA HEDEF GALİBİYET

Ligin 6'ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıktı. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

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