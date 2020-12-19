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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI

Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında , deplasmanda FK'nın konuğu oluyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde FK ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: , Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Toşca, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, , Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan hakem yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 6 futbolcusundan faydalanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, , Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemiyor. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca ile Dimitris Pelkas kart sınırında.

GAZİANTEP FK'DA HEDEF GALİBİYET

Ligin 6'ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıktı. Geçtiğimiz hafta 'a 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

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