Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Halis Özkahya düdük çalıyor.







SİVASSPOR - ANTALYASPOR 11'LER

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Yatabare, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇLARINDAN NOTLAR:

Geçen sezon Antalyaspor'u konuk ettiği maçı kazanan Sivasspor, rakibini Mart 2013'ten bu yana evinde üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Sivasspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 15 karşılaşmada alabilmişti (5B 7M).

Süper Lig'de altı maçtır galibiyete hasret olan ve bu karşılaşmalarda sırasıyla birer yenilgi ve beraberlik alan Sivasspor (3B 3M), son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 4M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (1-0 vs Ankaragücü). Kırmızı-beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en düşük bölümünü iç sahada kazanan takım Sivasspor (1/10).

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