Son dakika: Başakşehir - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir
BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
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