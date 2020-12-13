13 Aralık 2020, Pazar

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Son dakika: Başakşehir - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir - Gaziantep FK | ilk 11'leri belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Başakşehir ile FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, , Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen,

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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