13 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

BB Erzurumspor-Gençlerbirliği MAÇI CANLI

BB Erzurumspor-Gençlerbirliği | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında . Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. 6’sı futbolcu 10 kişinin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Gençlerbirliği’nin eksiklerle sahada yerini alırken, Hüseyin Çimşir yönetimindeki Erzurumspor evinde galibiyet almak istiyor. Karşılaşmanın haberimizden izleyebilirsiniz.

'de heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Erzurumspor sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini konuk ediyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Karşılaşmanın haberimiden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 13:30'da çalan BB Erzurumspor - maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Erteleme maçında kazanan Hatay haberin devamı
Süper Lig'de bir flaş ayrılık daha! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BB Erzurumspor - Gençlerbirliği zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör