13 Aralık 2020, Pazar

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Başakşehir - Gaziantep FK | CANLI

Başakşehir - Gaziantep FK | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında FK'yı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor.... 12. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, , Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen,

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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