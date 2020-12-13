Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.... 12. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba



Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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