13 Aralık 2020, Pazar

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Alanyaspor - Beşiktaş maçı CANLI

Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Alanyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

3 MAÇTA 10 GOL

Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan 'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), (4) ve 'ya (3) attı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen sakatlığı bulunan ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmedi.

JOSEF VE LARIN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuştu. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Fenerbahçe karşısında gördüğü nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı ve ilk 11'deki yerini aldı. Takımın önemli isimlerinden Valentin Rosier ceza sınırında bulunuyor. Rosier, Alanyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.

ÇAĞDAŞ ATAN KULÜBEDE

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran Akdeniz ekibinde, teknik direktör bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor, İzmir'den de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. , Çağdaş Atan'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı olan Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini aldı.

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