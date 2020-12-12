Hatayspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Rize'nin 90+2'de bulduğu gol faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.