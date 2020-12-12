12 Aralık 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Hatayspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Hatayspor - Fatih Karagümrük | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin haberimizden takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 12. haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.

Karagümrük Rize'yi Ndao'yla geçti! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör