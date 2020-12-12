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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Fenerbahçe - Y. Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Fenerbahçe - maçıyla ilgili tüm bilgilere ve karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

, 'in 12. haftasında 'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Malok. Sarı-lacivertliler, geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. 23 puanı bulunan Fenerbahçe,aynı puana sahip iki takımın ardından averaj farkı ile haftaya 3. sırada girdi. Kanarya, son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

'un ise ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti var. 13 puanla 12. sırada bulunan sarı-siyahlılar, 11. haftada konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan rakibi ile şu ana kadar 'de oynadığı 3 resmi maçı da kazandı.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut


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