Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, ilk 11 hafta sonunda 5. sırada bulunan İzmir ekibi Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Bu maçla birlikte 15'inci kez karşı karşıya gelen iki takım, 3 puan için önemli bir mücadele veriyor. Karşılaştıkları son 10 mücadelede 3 kez galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, 4 kez de sahadan mağlup olarak ayrılmıştı.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.





DİĞER