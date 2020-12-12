12 Aralık 2020, Cumartesi

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Çaykur Rizespor-Göztepe MAÇI CANLI

Çaykur Rizespor-Göztepe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, ilk 11 hafta sonunda 5. sırada bulunan ekibi Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçla birlikte 15'inci kez karşı karşıya gelen iki takım, 3 puan için önemli bir mücadele veriyor. Karşılaştıkları son 10 mücadelede 3 kez galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, 4 kez de sahadan mağlup olarak ayrılmıştı.

Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.


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