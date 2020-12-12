Ankaragücü - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Ankaragücü - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Lukasik, Diousse, Lobzhanidze, Endri Çekici, Bolingi, Borven.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Uğur, Adil, Skubic, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali.

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