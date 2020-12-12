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Ankaragücü - Konyaspor | CANLI

Ankaragücü - Konyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda İttifak Holding 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Ankaragücü - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Lukasik, Diousse, Lobzhanidze, Endri Çekici, Bolingi, Borven.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Uğur, Adil, Skubic, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali.

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