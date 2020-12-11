11 Aralık 2020, Cuma
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Son dakika: Çağdaş Atan'ın cezası belli oldu! 1 maç...
Süper Lig'in 11. haftası geride kaldı. TFF, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan 1 maç ceza aldı ve Beşiktaş maçında kulübede olamayacak.
TFF tarafından yapılan açıklamada Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan için, "TFF Tahkim Kurulu 11 Aralık 2020 günlü (63) sayılı toplantısında gündemindeki dosyası inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan ile ilgili PFDK'nın 10.12.2020 tarihli E.2020-2021/424 K.2020-2021/527 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile, Karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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