11 Aralık 2020, Cuma

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Denizlispor maçı CANLI

Kasımpaşa - Denizlispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

'de 12. haftanın açılış maçında ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Denizlispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

, 'in 12. haftasında 'u ağırlıyor.

Kasımpaşa Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Haftanın açılış müsabakasını hakem Ramazan Keleş yönetiyor.

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kasımpaşa, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Yeşil-siyahlılar, 20. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, , Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemiyor.


KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sadiku, , Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita

Denizlispor: , Bakalorz, Fabiano, , Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, , Rodallega, Sacko

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