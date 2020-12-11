Kasımpaşa - Denizlispor maçı CANLI
Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Denizlispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Haftanın açılış müsabakasını hakem Ramazan Keleş yönetiyor.
Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kasımpaşa, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Ligde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Yeşil-siyahlılar, 20. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, Aytaç Kara, Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemiyor.
KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sadiku, Tarkan, Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita
Denizlispor: Cenk Gönen, Bakalorz, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega, Sacko
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