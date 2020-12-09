09 Aralık 2020, Çarşamba

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Hatayspor - BB Erzurumspor maçı CANLI

Hatayspor - BB Erzurumspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında , sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Hatayspor - Erzurumspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Hatayspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan , 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

BB Erzurumspor ise 10 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 9 puanla 17. sırada yer alıyor.


HATAYSPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintole, Diouf

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Mina, Hasan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Muhammed, Novikovas, Gomes

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