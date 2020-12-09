Süper Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İzmir ekibi ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Alanspor ise zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan kritik maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'de, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçı bu akşam oynanıyor. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu karşılaşma öncesi 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce Ege Denizi'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TFF tarafından ertelenmişti. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda 18.30'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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