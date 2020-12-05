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Yeni Malatyaspor-Başakşehir | CANLI

Yeni Malatyaspor-Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında sahasında Medipol 'i konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 11. haftasında sahasında Medipol 'i konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Giuliano, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Demba BA, Gulbrandsen.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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