05 Aralık 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Son dakika: Galatasaray - Hatayspor maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray - Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'in 11. haftasında ile Hatayspor, Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: , Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Burak Can, Popov, Sackey, Aabid, Selim, Akintole, Traore, Diouf

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve 'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

HATAYSPOR İLK DEFA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Hatayspor, Süper Lig'de Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Geçen sezon sonunda lige yükselen temsilcisi ile bu kulvarda sarı kırmızılılarla ilk maçını yapacak.

Süper Lig ekiplerinden 'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak. Süper Lig'in yeni hakemlerinden olan Erkan Özdamar, ilk defa bir Galatasaray maçında hakem olarak görev alacak. Bölgesi hakemi olan Özdamar, şimdiye kadar üç Süper Lig maçını yönetti, ikisini ev sahibi, birini deplasman takımı kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Konya Erzurum'a geçit vermedi Konya Erzurum'a geçit vermedi
Başakşehir Malatya'ya takıldı Başakşehir Malatya'ya takıldı
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör