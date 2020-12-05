Son dakika: Galatasaray - Hatayspor maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Burak Can, Popov, Sackey, Aabid, Selim, Akintole, Traore, Diouf

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

HATAYSPOR İLK DEFA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Hatayspor, Süper Lig'de Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda sarı kırmızılılarla ilk maçını yapacak.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak. Süper Lig'in yeni hakemlerinden olan Erkan Özdamar, ilk defa bir Galatasaray maçında hakem olarak görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi olan Özdamar, şimdiye kadar üç Süper Lig maçını yönetti, ikisini ev sahibi, birini deplasman takımı kazandı.

DİĞER