05 Aralık 2020, Cumartesi

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İH Konyaspor-BB Erzurumspor | CANLI

Konyaspor-Erzurumspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında İttifak Holding sahasında Büyükşehir Belediye 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 11. hafta maçında evinde BB ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

KONYASPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ali, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Daci.

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Hasan, Gökhan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, Rashad Muhammed, Gomes, Novikovas.


KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - BB Erzurumspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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