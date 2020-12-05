05 Aralık 2020, Cumartesi

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Göztepe-Kayserispor | CANLI

Göztepe-Kayserispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi İzmir ekibinin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, konuk ekip ise 4 haftadır galip gelemiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın aspor.com.tr'de..

'in 11. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. İki ekibin de 3 puan için sahaya çıkacağı mücadelenin tüm detayları ve maçın aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif.

Kayserispor: İsmail Çipe, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.


GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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