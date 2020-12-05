05 Aralık 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Göztepe-Kayserispor | CANLI
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi İzmir ekibinin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, konuk ekip ise 4 haftadır galip gelemiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de..
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İki ekibin de 3 puan için sahaya çıkacağı mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif.
Kayserispor: İsmail Çipe, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kayserispor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları