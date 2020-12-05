Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Başkent ekibi 6 haftalık galibiyet hasretini dindirmek isterken, Akdeniz temsilcisi ise namağlup serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar.





GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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