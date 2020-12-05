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Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI

Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 11. haftasında sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Başkent ekibi 6 haftalık galibiyet hasretini dindirmek isterken, Akdeniz temsilcisi ise namağlup serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar.


GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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