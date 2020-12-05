Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgileri ve maçın canlı anlatımını haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Burak Can, Popov, Sackey, Aabid, Selim, Akintole, Traore, Diouf

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.

ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi.

Corona virüsü testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FALCAO, SARACCHİ, BABEL VE ELABDELLAOUİ YİNE YOK

Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.

DIAGNE, DIOP'U UNUTMADI

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.

Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı.

Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.

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