03 Aralık 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oluyor!

Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oluyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni, 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 13:00-15:00 arası gerçekleştirilecek. Töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah kanallarından takip edebilirsiniz.

Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olacağı ödül törenini haberimizden canlı olarak izleyebileceksiniz. Yılın futbolcusu, teknik direktörü ve kulüp başkanı gibi çeşitli dalda ödüllerin verileceği töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah kanallarından da takip edebilirsiniz...

Ödül töreni için geri sayım başladı...

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