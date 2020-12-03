03 Aralık 2020, Perşembe
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Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oluyor!
Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni, 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 13:00-15:00 arası gerçekleştirilecek. Töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah Youtube kanallarından takip edebilirsiniz.
Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olacağı ödül törenini haberimizden canlı olarak izleyebileceksiniz. Yılın futbolcusu, teknik direktörü ve kulüp başkanı gibi çeşitli dalda ödüllerin verileceği töreni Fotomaç, A Spor ve Sabah Youtube kanallarından da takip edebilirsiniz...
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