30 Kasım 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Sivasspor-Göztepe | CANLI

Sivasspor-Göztepe | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Göztepe maçının aspor.com.tr’den takip edebilirsiniz.

ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.


SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇ 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Robin, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Ndiaye



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Kayserispor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kartal Kadıköy'de seriyi bitirdi! 7 gol 1 kırmızı kart Kartal Kadıköy'de seriyi bitirdi! 7 gol 1 kırmızı kart
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör