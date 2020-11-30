30 Kasım 2020, Pazartesi

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Kayserispor-Karagümrük | CANLI

Kayserispor-Karagümrük | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçının aspor.com.tr’den takip edebilirsiniz.

ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.




KAYSERİSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic

Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo
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