Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca dev maçı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için sahaya çıktı. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo , Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

352. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 352. kez karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbi maçında sahaya çıkan Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ 26 MAÇTA 5 KEZ

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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