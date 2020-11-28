Son dakika: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

39. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 20. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Öte yandan Rize deplasmanında geçen sezon Fernando Muslera, önceki sezon da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 38 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 38 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

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