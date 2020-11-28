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Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor | CANLI

Başakşehir-Denizlispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında , sahasında Yukatel 'u ağırlıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 10. hafta maçında , evinde Yukatel ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, geçen hafta Beşiktaş'a 3-2 yenildikten sonra hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'a 4-1 mağlup olmuştu. Konuk ekip ise 3 haftadır yeniliyor ve mağlubiyet serisine bu maçta son vermek istiyor.

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakaorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodellega.


BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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