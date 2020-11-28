Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 10. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, geçen hafta Beşiktaş'a 3-2 yenildikten sonra hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'a 4-1 mağlup olmuştu. Konuk ekip ise 3 haftadır yeniliyor ve mağlubiyet serisine bu maçta son vermek istiyor.

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakaorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodellega.





BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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