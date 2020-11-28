Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Sadece ilk hafta mağlup olan ev sahibi ekibin, mücadele öncesi 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Konuk takım ise 3 puanla evine dönmek istiyor. Günün ilk karşılaşmasının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Kenan, Andre, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Wallace, Semih, Youssouf, Acquah, Issam, Kubilay, Adem, Tetteh, Umut.





GAZİANTEP FK-YENİ MALATYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER