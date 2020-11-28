28 Kasım 2020, Cumartesi

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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor | CANLI

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında FK sahasında 'u ağırlıyor. Sadece ilk hafta mağlup olan ev sahibi ekibin, mücadele öncesi 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Konuk takım ise 3 puanla evine dönmek istiyor. Günün ilk karşılaşmasının tüm detayları ve maçın aspor.com.tr'de...

'in 10. haftasında FK evinde ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Kenan, Andre, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Wallace, Semih, Youssouf, Acquah, Issam, Kubilay, Adem, Tetteh, Umut.


GAZİANTEP FK-YENİ MALATYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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