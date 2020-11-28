Çaykur Rizespor - Galatasaray maç CANLI
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Rizespor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri ve maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Boldrin, Fabricio, Samudio, Skoda
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
39. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 39. kez karşı karşıya geliyor.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.
Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 20. kez karşı karşıya geliyor.
Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.
Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.
Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.
Öte yandan Rize deplasmanında geçen sezon Fernando Muslera, önceki sezon da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.
FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.
Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 38 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 38 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
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