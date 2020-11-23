Galatasaray - Kayserispor maçı CANLI
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Galatasaray - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Galatasaray - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:30'da başlayan Galatasaray - Kayserispor maçın beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Diagne
Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray - Kayserispor maçını Turgut Doman yönetiyor. İsmail Şencan (Yardımcı Hakem), Süleyman Özay (Yardımcı Hakem), Caner Ak (4. Hakem) Doman'ın yardımcılıklarını üstleniyor.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR SON 5 MAÇ
02/02/20 Galatasaray 4-1 Kayserispor
30/08/19 Kayserispor 2-3 Galatasaray
20/04/19 Galatasaray 3-1 Kayserispor
10/11/18 Kayserispor 0-3 Galatasaray
22/01/18 Kayserispor 1-3 Galatasaray
Kayserispor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda en az üçer gol kaydetti.
49. RANDEVU
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi.
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