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Galatasaray - Kayserispor maçı CANLI

Galatasaray - Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

'de 9. haftanın kapanış maçında ile , Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Galatasaray - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Stadı'nda 'u ağırlıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Galatasaray - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:30'da başlayan Galatasaray - Kayserispor maçın beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, , Muğdat, Lennon, Alibec


GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Kayserispor maçını yönetiyor. İsmail Şencan (Yardımcı Hakem), Süleyman Özay (Yardımcı Hakem), Caner Ak (4. Hakem) Doman'ın yardımcılıklarını üstleniyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR SON 5 MAÇ

02/02/20 Galatasaray 4-1 Kayserispor

30/08/19 Kayserispor 2-3 Galatasaray

20/04/19 Galatasaray 3-1 Kayserispor

10/11/18 Kayserispor 0-3 Galatasaray

22/01/18 Kayserispor 1-3 Galatasaray

Kayserispor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda en az üçer gol kaydetti.

49. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi.

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