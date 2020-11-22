Trabzonspor-BB Erzurumspor | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo-mavililerde ilk sınavına çıkacağı maç öncesi, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo,Edgar, Marlon, Baker, A. Ömür, Ekuban, A. Parmak, Nwakaeme, Afobe.
Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, Donald, Boumal, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.
ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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