Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ilk maçından galibiyetle ayrılıp Fırtına'nın kötü gidişine son vermek istiyor. Erzurumspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe.

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes.





TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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