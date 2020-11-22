22 Kasım 2020, Pazar

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Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI

Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor ile Alanyaspor maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılamayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.


ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Mert, Naldo, Veysel. Kudriashov, Nuri, Hakan, Sam, Podolski, , Amilton, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

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