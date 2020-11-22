Antalyaspor-Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor ile Alanyaspor maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılamayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.







ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.



ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Mert, Naldo, Veysel. Kudriashov, Nuri, Hakan, Sam, Podolski, , Amilton, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar





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