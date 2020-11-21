Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma ile ilgili tüm bilgilere ve Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli olurken, teknik direktör Erol Bulut; Caner Erkin, Ozan Tufan ve Mbwana Samatta'ya ilk 11'de yer vermedi.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK!
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği karşısında forma giyemiyor.
EROL BULUT'UN DALYA YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı.
Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" dedi.
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