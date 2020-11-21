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Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma ile ilgili tüm bilgilere ve Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli olurken, teknik direktör ; Caner Erkin, Ozan Tufan ve Mbwana Samatta'ya ilk 11'de yer vermedi.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK!

Fenerbahçe'de , Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, ve Gençlerbirliği karşısında forma giyemiyor.

EROL BULUT'UN DALYA YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı.

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" dedi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Ozan Tufan Gençlerbirliği maçı 11'inde yok

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