Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Sivasspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kayode
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
SAKAT VE CEZALILAR
Fatih Karagümrük'te sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Aaron Appindangoye ve Jorge Felix sakatlıkları sebebiyle oynayamıyor.
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