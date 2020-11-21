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Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı | CANLI

Karagümrük - Sivasspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Sivasspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilere ve Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kayode

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük - Sivasspor maçında düdük çalıyor.

SAKAT VE CEZALILAR

Fatih Karagümrük'te sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Aaron Appindangoye ve Jorge Felix sakatlıkları sebebiyle oynayamıyor.

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