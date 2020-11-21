Denizlispor Gaziantep FK maçı CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Denizlispor - Gaziantep FK maçını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Fabiano, Bergdic, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosça, Oğuz, Maxim, Vetrih, Mirallas, Olkowski, Kenan Özer, Muhammet Demir
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Gaziantep FK maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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