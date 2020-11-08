08 Kasım 2020, Pazar

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Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. İlk 7 haftada 8 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Denizlispor'un ise 5 puanı bulunuyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Çıkış arayan iki takımın mücadelesi öncesinde tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdük çalacak.

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hafez, Ahmed, Acquah, Cueva, Lukoki, Kubilay, Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega

Ankaragücü - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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