Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olan Ankaragücü bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Fatih Karagümrük ise son olarak BB Erzurumspor karşısında farklı bir galibiyet aldı. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın muhtemel 11'leri, yayın saati, kanalı ve hakemi de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?