08 Kasım 2020, Pazar

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Yeni Malatyaspor-Denizlispor | CANLI

Yeni Malatyaspor-Denizlispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geliyor Yeni Malatyaspor ile Denizlispor maçını aspor.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdük çalıyor.

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh

Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega

Ankaragücü-F. Karagümrük | CANLI haberin devamı

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