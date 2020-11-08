Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor Yeni Malatyaspor ile Denizlispor maçını aspor.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.







YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalıyor.

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh



Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega

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