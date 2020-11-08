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SÜPER LİG

Sivasspor-Galatasaray | CANLI

Sivasspor-Galatasaray | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında Demir Grup ile karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada 3 puan alamayan Sivasspor, haftaiçi UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin moraliyle Galatasaray karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip ise Süper Lig'de son 2 maçını kazandı ve Yiğidolar karşısında 3 puanı alıp seriyi sürdürmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve aspor.com.tr'de...

'in 8. haftasında Demir Grup , sahasında 'ı ağırlıyor. İki takımın de mutlak 3 puanla sahaya çıkacağı maçın tüm detayları ve aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor.

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29. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 62 golüne, Yiğidolar 36 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanırken, Sivas'taki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

SİVAS DEPLASMANINDA EN SON GALİBİYET 2015'TE

Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı Süper Lig maçında 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

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