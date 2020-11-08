Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliğini konuk ediyor. Son 4 haftada 10 puan toplayan turuncu-lacivertliler, Başkent temsilcisi karşısında yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Konuk ekip ise 3 haftadır kazanamıyor ve galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. 4 haftadır yenilmeyen Başakşehir, 3 haftadır galip gelemeyen Gençlerbirliği karşısına Manchester United galibiyetinin moraliyle çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.
Gençlerbirliği: Nordfeldt; Johansson, Angelo, Zargo Toure, Polomat, Berat, Murat Yıldırım, Motta, Candeias, Sefa, Ayite.
BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
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